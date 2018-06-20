МИД заявил о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии

САМАРА, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о новых готовящихся провокациях с применением химоружия в Сирии, при которых в атаках обвинят Дамаск.

"Вот за этим новым раундом мы ожидаем очередные вбросы об использовании властями Сирии химического оружия против мирных граждан. Это просто оплаченная, заказная деятельность. И конечно, нам поступают сигналы о том, что такие провокации готовятся. И конечно, мы будем о них — если будет получена достоверная информация — пытаться говорить заранее, с точки зрения того, чтобы предотвращать подобные акции", — заявила она.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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