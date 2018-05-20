Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-Эль-Бакт провинции Деръа по выдаче 445 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 110 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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