Борьба с террористами в Сирии будет бескомпромиссной, заявил Лавров

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Борьба с террористами в Сирии будет бескомпромиссной, даже в зонах деэскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Борьба с террористами будет абсолютно бескомпромиссной и те отряды вооруженной оппозиции, которые являются патриотические настроенными, которые хотят мира своей стране, должны немедленно, незамедлительно отмежеваться от террористов, изгнать террористов из этих зон деэскалации", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с главами МИД Турции и Ирана в Москве.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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