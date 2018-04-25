В Госдуме рассказали о последствиях ввода катарских войск в Сирию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Введение войск Катара в Сирию без разрешения самой республики станет грубым нарушением международного права, будет расценено как акт агрессии и может привести к серьезным военным столкновениям, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии. Позже министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

"Заявления министра иностранных дел Саудовской Аравии я расцениваю как очередную глупость и попытку сохранить влияние Соединенных Штатов Америки в данном регионе. Безусловно, подразделения вооруженных сил, которые там находятся, — это только вооруженные силы Российской Федерации по приглашению законно избранного правительства во главе с Башаром Асадом. И никакая Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки, и Катар не имеют права входить туда без соответствующего разрешения, прежде всего, Сирии. Это будет грубое нарушение норм международного права, и будет расцениваться как очередной акт агрессии, приравненный непосредственно к военному преступлению", — сказал Швыткин.

По его мнению, Вашингтон пытается усилить свое влияние с помощью военного контингента Саудовской Аравии и Катара.

"Конечно, это приведет к еще большей эскалации напряженности в данном регионе и просто к серьезным военным столкновениям", — подчеркнул парламентарий.

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