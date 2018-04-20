ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков к югу от Дамаска

ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018

ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"* и других группировок к югу от Дамаска, передает сирийской национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

"ВВС направляет концентрированные удары по гнездам террористов ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других террористических группировок, среди них так называемые "Ахрар аш-Шам"*, "Абабиль Хуран" в районе Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска", — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что в рядах боевиков есть десятки раненых и погибших.

* Террористическая организация, запрещена в России