Песков призвал внимательно изучить заявление Путина о поставках С-300 Сирии

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности поставок российских комплексов С-300 Сирии попросил внимательнее перечитать заявление президента Владимира Путина в связи с нанесением ракетного удара по САР.

"Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент России идею поставки Сирии комплексов С-300.

На прошлой неделе США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Было выпущено более ста ракет, большая их часть, по данным Минобороны России, сбита сирийской ПВО.

Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки. Своими действиями, заявил глава государства, США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, "несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом".

После удара западной коалиции по САР в российском Генштабе заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.

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