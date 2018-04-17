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Война в Сирии
Хроника событий

Российские военные нашли в Думе склад веществ для производства химоружия

17:3617.04.2018
(обновлено: 18:17 17.04.2018)
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© AFP 2018 / Louai BesharaВоеннослужащие российской военной полиции в городе Дума. Архивное фотоВоеннослужащие российской военной полиции в городе Дума. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ, необходимых для производства химического оружия, сообщает телеканал "Звезда".

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
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"Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета", — говорится в материале.

Отмечается, что склад разместили в подвале жилого дома. По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористы, во власти которых находился город.

На месте также нашли "записи с химическими формулами и расчеты пропорций". Вещдоки изучают российские эксперты.

Ранее сообщалось, что сирийская армия обнаружила в поселении Афтрис в Восточной Гуте схрон с оборудованием, необходимым для создания отравляющих веществ.

Эскалация ситуации вокруг Сирии

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ правительственными войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
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Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Несмотря на это, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории САР более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийской ПВО. Пострадали три человека. Удары нанесли до начала работы миссии ОЗХО.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Самые страшные отравляющие вещества

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