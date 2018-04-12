Эрдоган планирует в четверг обсудить с Путиным кризис в Сирии

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным по телефону в четверг обострение кризиса в Сирии.

"Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен. Вчера я говорил с (президентом США Дональдом) Трампом, сегодня у меня беседа с Путиным", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он отметил, что хочет обсудить с Путиным пути предотвращения "массовых убийств с помощью химических атак в Сирии". "Нельзя защищать ни режим, который использует химоружие, ни террористов YPG (сил самообороны курдов), на танках которых размещены флаги наших западных друзей", — добавил президент Турции.

По его словам, Турция не намерена отказываться ни от союзнических отношений с США, ни от сотрудничества с РФ и Ираном.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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