Боевики могут отпустить десятки жителей Гуты в обмен на выход из района

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 11 мар — РИА Новости. Переговорный процесс с боевиками о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки: члены незаконных вооруженных формирований рассматривают возможность вывода из района нескольких десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями, заявил журналистам в воскресенье представитель ЦПВС Владимир Золотухин.

"Центр по примирению враждующих сторон и сирийские военные продолжают вести переговоры с членами незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности", — сообщил Золотухин.

В пятницу 13 боевиков вышли из Восточной Гуты, воспользовавшись гуманитарным коридором. Они отправлены в Идлиб.

"Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооружённых формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем", — отметил генерал.

Очередная гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 9.00 по местному времени (10.00 мск). В настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора — в населённых пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Однако террористы продолжают блокировать проходы к ним.

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