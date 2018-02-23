США собирают боевиков для отправки под Дамаск, заявили правозащитники

ДАМАСК, 23 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Американские военные мобилизуют боевиков, чтобы отправить их в восточный пригород Дамаска для противостояния сирийской армии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

"Сейчас США собирают боевиков из ИГ* и прочих, в том числе из Идлиба, и пытаются перебросить их в Ат-Танф для доставки далее в Восточную Гуту с целью сорвать планы сирийской армии по зачистке этого района от террористов", — сказал Казем.

По данным правозащитников, покровители боевиков из Саудовской Аравии дали своим "подопечным" в Восточной Гуте распоряжения задействовать все силы в противодействии сирийской армии.

"А также продолжить хаотичные обстрелы Дамаска из минометов", — сказал Казем.

Боевики, засевшие в восточном пригороде Дамаска, продолжают обстреливать столицу. На днях жертвой минометного обстрела района Барзе стал ребенок, еще шестеро детей получили ранения. Террористы ведут огонь и по историческому центру города.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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