Путин рассказал о героизме погибшего в Сирии майора Филипова

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Погибший в Сирии майор Роман Филипов проявил героизм и преданность своей родине, его вправе сравнивать с героями Великой Отечественной войны, сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца, стал военным летчиком", — сказал Путин.

Президент отметил, что Роман Филипов в годы учебы, в годы службы на Дальнем Востоке и в ходе боевых действий в Сирии был для сослуживцев настоящим боевым товарищем.

"Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил. Мы имеем полное право сравнивать его с героями — защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине", — добавил Путин.

Глава государства вручил родственникам погибшего в Сирии летчика "Золотую Звезду" Героя России.

Отец Филипова в своем ответном слове поблагодарил Путина за приглашение в Кремль и слова поддержки в адрес семьи погибшего майора.

"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком, его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом — международным терроризмом. И когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры, нас поддерживают незнакомые люди со всех регионов страны", — сказал Николай Филипов.

Он поблагодарил всех за поддержку и добавил, что гордится сыном и российской армией.