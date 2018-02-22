Россия и Иран не ответственны за ситуацию в Восточной Гуте, заявил Песков

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ответственность за ситуацию в Восточной Гуте несут те, кто поддерживает террористов, Россия или Иран к таким государствам не относятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживает террористов, которые по-прежнему там находятся. Как вы знаете, ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление об ответственности Москвы и Тегерана за ситуацию в Восточной Гуте.

Песков переадресовал в МИД вопросы о присоединении к проекту резолюции ООН о введении прекращения огня в Сирии, предложенный Швецией.

"Я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос, там занимаются по линии нашего дипломатического ведомства, наша миссия в Нью-Йорке, лучше адресовать этот вопрос МИД", — сказал он. При этом он добавил, что ситуация в регионе оставляет желать лучшего.

"Вы знаете, что ведется в целом работа достаточно напряженная. Ситуация действительно оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому этим вопросом сейчас очень сконцентрированно занимаются", — добавил Песков.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Ожидается, что в четверг может состояться голосование по предложенному ими проекту резолюции. В постпредстве Швеции сообщили, что в среду вечером проект резолюции был закрыт для внесения правок и подготовлен к голосованию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>