Сирийские власти должны вести диалог с курдами, заявил Лавров

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти Сирии к диалогу с курдами, отметив, что именно на основе диалога возможно обеспечить процесс устойчивого урегулирования.

"И само правительство Сирийской Республики также должно руководствоваться принципом суверенитета над всей территории своей страны. Это означает необходимость разговаривать со всеми представителями тех или иных этнических и конфессиональных групп, включая курдов", — сказал Лавров в среду журналистам на пресс-конференции в Любляне.

По его словам, именно на основе диалога "абсолютно реально обеспечить остановку кровопролития, обеспечить начало процесса устойчивого процесса урегулирования", в ходе которого могут быть обеспечены интересы как различных групп внутри страны, так и законные интересы соседей Сирии и других игроков.

Федерация северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

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