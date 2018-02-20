Сирийская армия прекратила движение к Африну, заявил Эрдоган

Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне. Архивное фото

Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне. Архивное фото

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Сирийская правительственная армия накануне прекратила продвижение к Африну, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Они (правительственные войска Сирии. — Прим. ред.) в серьезном смысле вчера были остановлены", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu . На вопрос, произошло ли это после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, турецкий лидер ответил, что "после переговоров", не уточнив, что именно он имеет в виду.

Накануне Эрдоган обсудил ситуацию в Африне по телефону с Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. Он также заявил, что турецкие войска окружат город "в ближайшие дни".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные опровергли, назвав дезинформацией.

Операция в Африне

Анкара с 20 января проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), состоящих из курдско-арабских отрядов. На стороне Турции выступают боевики "Сирийской свободной армии".

По словам Эрдогана, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков.

Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

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