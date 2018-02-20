Сирийская армия прекратила движение к Африну, заявил Эрдоган

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Сирийская правительственная армия накануне прекратила продвижение к Африну, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Anadolu. На вопрос, произошло ли это после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, турецкий лидер ответил, что "после переговоров", не уточнив, что именно он имеет в виду.
Накануне Эрдоган обсудил ситуацию в Африне по телефону с Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. Он также заявил, что турецкие войска окружат город "в ближайшие дни".
Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные опровергли, назвав дезинформацией.
Операция в Африне
По словам Эрдогана, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков.
Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.
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