Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Африна

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Африна, указал, что все вопросы по этой теме должны решаться в контексте территориальной целостности Сирии.

"Вы задали второй вопрос, относительно Африна. Мы твердо выступаем за то, чтобы любые проблемы, будь то в Сирии, где бы то ни было еще, решались при уважении территориальной целостности соответствующего государства, в данном случае — Сирийской Арабской Республики", — сказал министр на пресс- конференции со своим пакистанским коллегой.

Лавров выразил убежденность, что "законные интересы обеспечения безопасности Турции вполне могут быть реализованы и удовлетворены через прямой диалог" с правительством Сирии.

"Мы признаем озабоченности Турции в контексте того, что происходит в Сирии по ее периметру. Конечно, мы признаем чаяния курдов. Но чего мы не признаем и против чего мы выступаем, это попытки спекулировать на этих чаяниях… Я имею в виду попытки внешних сил спекулировать на этих чаяниях и продвигать в Сирии, да и в регионе в целом, повестку дня, которая ничего общего не имеет с законными интересами курдского народа, направленного на то, чтобы достигать своих геополитических, узкокорыстных целей", — добавил министр.

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