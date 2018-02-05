Турция приступила к созданию четвертого наблюдательного пункта в Идлибе

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Турецкие военные создают в сирийской провинции Идлиб 4-й наблюдательный пункт в рамках зоны деэскалации, сообщил в понедельник генштаб Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в январе отметил, что Москва надеется на скорое завершение развертывания Турцией наблюдательных пунктов вокруг зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии. По его словам, Турция развернула пока только три из запланированных 20.

"В рамках соглашений, достигнутых в Астане о зонах деэскалации, наши военные приступили к работе по созданию четвертого наблюдательного пункта в районе Шейх Иса в Идлибе. Кроме этого, планируется начать работу по созданию еще двух таких пунктов", — сообщил турецкий генштаб.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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