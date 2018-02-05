Погибший пилот сбитого в Сирии Су-25 успел доложить об атаке

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой, сообщает Минобороны России.

"При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой", — говорится в сообщении.

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