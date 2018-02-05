ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назвал погибшего в Сирии летчика Су-25 "асом отечественной штурмовой авиации".
В субботу в провинции Идлиб сбили российский штурмовик. Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами. В ответ Россия нанесла массированный удар по району Идлиба, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, были убиты более тридцати боевиков.
Тарасенко назвал погибшего достойным и мужественным человеком, который честно исполнял свой воинский долг и в России, и за ее пределами.
"Это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас", — добавил врио губернатора и выразил соболезнования родным и близким пилота.
Как рассказал РИА Новости представитель администрации Черниговского поселения, у Филиппова осталась семья в крае.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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