ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назвал погибшего в Сирии летчика Су-25 "асом отечественной штурмовой авиации".

"Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем", — сказал он.

В субботу в провинции Идлиб сбили российский штурмовик. Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами. В ответ Россия нанесла массированный удар по району Идлиба, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, были убиты более тридцати боевиков.

Тарасенко назвал погибшего достойным и мужественным человеком, который честно исполнял свой воинский долг и в России, и за ее пределами.

"Это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас", — добавил врио губернатора и выразил соболезнования родным и близким пилота.

Как рассказал РИА Новости представитель администрации Черниговского поселения, у Филиппова осталась семья в крае.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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