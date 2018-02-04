Премьер Турции посетил штаб операции "Оливковая ветвь"

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай и посетил штаб командования операцией "Оливковая ветвь", которую ВС Турции проводят в сирийском Африне, передает в воскресенье агентство Anadolu. © AFP 2018 / George Ourfalian В Турции сообщили об уничтожении 932 боевиков с начала операции в Африне

Сообщается, что представители генштаба ВС Турции проинформировали главу турецкого правительства о ходе антитеррористической операции на северо-западе Сирии. Йылдырыма сопровождали глава МВД Сулейман Сойлу и министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Аслан.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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