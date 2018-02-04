В Госдуме рассказали о работе спецназа в районе, откуда был сбит Су-25

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На месте уничтожения отряда террористов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолет Су-25 в Идлибе, работает сирийский спецназ, заявил РИА Новости депутат "Единой России" Виктор Водолацкий.

"И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен", — рассказал Водолацкий, ссылаясь на собственные источники.

Он добавил, что с воздуха операцию сирийской армии прикрывают ВКС.

Су-25 сбили в субботу в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами. Позднее в российском Минобороны сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета, удалось уничтожить более 30 боевиков. Ответственность за сбитый самолет взяли на себя террористы этой же организации.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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