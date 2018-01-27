США подтвердили, что прекратили поставки оружия сирийским курдам, пишут СМИ

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в ходе телефонного разговора с советником президента Турции Ибрагимом Калыном подтвердил информацию о прекращении поставок американского оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает в субботу агентство Anadolu.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил по телефону своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о прекращении поставок оружия YPG, которых Анкара считает террористической организацией.

Отмечается, что Макмастер и Калын обменялись мнениями о ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, а также по политическому переходному процессу в Сирии. Подчеркнута значимость сотрудничества и взаимного уважения партнеров по НАТО во имя достижения общих целей. Советник президента Турции заявил о важности учета обеспокоенности Анкары по вопросам угроз национальной безопасности. Отмечена необходимость координации действий с целью предотвращения распространения недостоверной информации.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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