Атаки на базу Хмеймим в Сирии будут продолжаться, считает эксперт

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Атаки на российскую базу Хмеймим в Сирии, аналогичные недавней атаке беспилотников, будут продолжаться, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана атака террористов на российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 БПЛА, приближавшихся к российским военным объектам. Часть была принудительно посажена на землю, часть сбита, часть взорвалась из-за срабатывания боеприпасов. Российские военные заявили о связи террористов с носителями знаний в наукоемких областях, необходимых для создания современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Надо иметь в виду, что эти вооруженные группировки (в Идлибе, со стороны которого были направлены беспилотники — ред.) не есть военные подразделения, четко подчиняющиеся дисциплине, поэтому атаки могли произвести части этих вооруженных исламистских подразделений. Но, безусловно, это было скоординировано, если не внешними силами, то, скорее всего, при поддержке внешних сил, поскольку это была скоординированная атака, при которой десятки километров пролетают БПЛА и пытаются нанести удар в одном месте", — сказал Долгов на пресс-конференции.

При этом эксперт полагает, что атака на российские военные объекты была вызвана заявлением российских властей о победе над террористами в Сирии, и не исключил повторения таких атак в будущем.

"Это говорит о том, что, конечно, координация была. Другое дело, что инициатива (в запуске БПЛА — ред.) могла исходить от командования этих вооруженных исламистских группировок, чтобы показать и России, и (президенту Сирии Башару) Асаду, и миру, что существуют вооруженные силы, которые, несмотря на заявление российского руководства о победе над террористическими группировками, продолжают действовать. Я не хочу быть плохим пророком, но наверняка такие террористические атаки буду продолжаться. Хотя наше руководство заявило, что есть возможности охранять эти объекты", — добавил Долгов.