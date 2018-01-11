В Минобороны обратили внимание на заложенные в сирийских дронах техрешения

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Минобороны РФ призвали журналистов не путать примитивную сборку беспилотников, атаковавших российские базы в Сирии, и примененные в них технические решения.

"Не следует путать примитивную сборку представленных вам ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями. Разработка таких смертоносных машин требует хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотников", — сказал журналистам официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ночь на 6 января была сорвана атака террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 БПЛА, приближавшихся к российским военным объектам. Часть была принудительно посажена на землю, часть сбита, часть взорвалась из-за срабатывания боеприпасов.