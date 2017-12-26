Сирийская армия остановила боевую операцию к юго-западу от Дамаска

БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости. Правительственные войска Сирии остановили наступательную операцию в районе поселения Бейт-Джан после того, как боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* сдались и начали вести переговоры, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, террористы попросили начать переговоры на предмет их беспрепятственного выхода после того, как армия и бойцы ополчения окружили один из главных оплотов "Джебхат ан-Нусры"* в Бейт-Джане на юго-западе провинции Дамаска.

В воскресенье стало известно, что армия САР и ополченцы замкнули кольцо вокруг террористов, выбив боевиков из стратегических позиций возле источника пресной воды Манбидж в результате ожесточенных боев у восточного въезда в поселение Мазраат-Бейт-Джан.

* Террористическая организация, запрещена в России