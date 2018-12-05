В Сирии за год уничтожили более 23 тысяч боевиков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Сирии в течение года уничтожено более 23 тыс боевиков, от радикальных исламистов освобождено 387 населенных пунктов, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В течение этого года сирийскими правительственными войсками, получившими значительный боевой опыт под руководством российских военных советников, успешно проведены операции по взятию под контроль зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная. При этом уничтожено более 23 тысяч боевиков. От радикальных исламистов освобождено 387 населенных пунктов", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>