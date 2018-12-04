Япония выделила пять миллионов долларов на гумпомощь Сирии

ДАМАСК, 4 дек — РИА Новости. Япония выделила 557 миллионов йен (около 5 миллионов долларов) на восстановление пригорода Дамаска Восточной Гуты и гуманитарную помощь местным жителям с особым акцентом на районе Хараста, сообщило во вторник посольство страны в Сирии.

Согласно опубликованному пресс-релизу, данная сумма выделяется Японией Программе развития ООН (UNDP) в рамках проекта "Укрепление раннего гуманитарного восстановления и жизнестойкости в Восточной Гуте".

Выделенная сумма будет направлена на три аспекта помощи: восстановление базовой гуманитарной инфраструктуры, в том числе национальной больницы Харасты и школ, предоставление социоэкономической помощи наиболее уязвимым слоям населения, улучшение безопасности в Восточной Гуте и предоставления социальных услуг.

Согласно пресс-релизу посольства, таким образом, общая сумма японской гуманитарной помощи Сирии с 2012 года достигла суммы в 445 миллионов долларов.

Многие жилые здания в Восточной Гуте разрушены полностью или непригодны для жизни в результате боевых действий.

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