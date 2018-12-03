В лагере сирийских беженцев в Ливане сгорели около 50 палаток

БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Пожар в лагере сирийских беженцев в Ливане уничтожил около 50 палаток, два человека погибли, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

По данным агентства, пожар начался в поселении Аль-Ямунна в лагере беженцев утром в понедельник. Пожарные бригады прибыли к лагерю вовремя, однако туман и плотный дым затруднили процесс тушения и работу спасателей.

В лагерях беженцев в Ливане на сегодняшний день продолжают находиться более 150 тысяч сирийцев. Условия проживания, по данным международных организаций, с каждым годом ухудшаются. Отсутствуют элементарные условия гигиены и ухода за детьми и пожилыми гражданами.

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