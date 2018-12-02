В провинции Хама во время обстрелов погиб сирийский военный

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще один ранен во время обстрелов провинции Хама со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Зеллакият провинции Хама, Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия и района Хай-Эль-Ансари города Алеппо. В результате обстрела боевиками населенного пункта Зеллакият погиб один военнослужащий вооруженных сил САР и один военнослужащий вооруженных сил САР ранен", — сказал он.

Соломатин также добавил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 ноября 2018 года власти Сирии продолжают амнистировать лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов НВФ. По состоянию на 1 декабря 2018 года амнистировано более 14,2 тысячи человек.

Кроме того, добавил руководитель Центра, за прошедшие сутки представители российского Центра провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор и Заафарана провинции Хомс, были выданы 900 продовольственных наборов.

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