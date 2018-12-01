Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Манбидже

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе он обсудил ситуацию в сирийском Манбидже.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. Анкара неоднократно критиковала Вашингтон за задержку в реализации дорожной карты по Манбиджу.

"Отношения Турции и США носят стратегический характер. На сегодняшней встрече мы с Трампом обсудили ситуацию на севере Сирии, однако главное место в повестке занимал Манбидж. Я рассказал Трампу о нашем подходе к YPG как террористической организации. Мы обсудили, как нам действовать. Ранее мы согласовали дорожную карту по Манбиджу, но, к сожалению, прошли месяцы, и необходимо дать новый импульс этому процессу", — сказал Эрдоган журналистам, выступая на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, трансляцию вел телеканал NTV.

Он вновь повторил, что Турция готова к военной операции против YPG на восточном берегу Евфрата.