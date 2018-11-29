Госдеп назвал вывод американских войск из Сирии несвоевременным

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод вооруженных сил страны из САР в настоящее время является "несвоевременным".

"Россия настойчиво выступает за поспешный вывод сил США и Коалиции из Сирии. Такой несвоевременный вывод военных США из Сирии позволил бы ИГ* вернуться, позволил бы Ирану заполнить этот вакуум, подверг бы риску стабильность Ирака, а также увеличил бы угрозу соседям Сирии — таким нашим важным союзникам, как Израиль, Иордания и Турция", — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом по международным делам палаты представителей США.

* Террористические группировки, запрещены в России.

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