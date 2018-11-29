Боевики доставили в Идлибскую зону 60 емкостей с токсичным химикатом

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков. Архивное фото

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют очередную провокацию с использованием отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Из населенных пунктов Джиср-Эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевики доставили 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран.

"По имеющимся данным, целью готовящейся провокации с применением отравляющих веществ будут населенный преимущественно христианами город Махарда в провинции Хама и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-Эд-Духур в провинции Идлиб", — добавляют в Центре.

На прошлой неделе боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение.

В Минобороны подчеркнули, что ранее предупреждали о готовящейся "Белыми касками" провокации с применением химоружия.

* Террористическая организация, запрещенная в России