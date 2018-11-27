Российские военные зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы на юго-западной окраине города Алеппо и в провинции Латакия в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Чекурджак, Икко, Эль-Хизаф, Кбана (дважды) провинции Латакия и юго-западной окраины города Алеппо", — сказал он.

Соломатин добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Афтрисс в провинции Риф-Дамаск, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

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