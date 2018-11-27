В Сирии обнаружили более ста похищенных террористами артефактов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Департамент древностей Дераа обнаружил более 100 археологических артефактов в поселении эль-Джиза на востоке провинции Дераа, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.
По данным агентства, департамент обнаружил 103 артефакта в одном из домов в поселении эль-Джиза в 20 километрах от центра провинции, города Дераа. Артефакты были похищены с целью контрабанды.
Ранее глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад заявил РИА Новости, что оценка объема и стоимости вывезенных из Сирии археологических находок, обнаруженных нелегальными "копателями", практически невозможна, при этом сирийские власти отслеживают появление на "черном рынке" таких артефактов.
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