Богданов встретился с лидером "Московской платформы" сирийской оппозиции

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с руководителем "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем урегулирование кризиса в Сирии, сообщило министерство иностранных дел России.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о путях продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в сообщении ведомства.

Встреча прошла в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, которые состоятся 28-29 ноября. Как сообщили ранее в МИД Казахстана, участие в ней подтвердили Иран, РФ и Турция, делегации Дамаска и оппозиции, Иордания в качестве наблюдателя.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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