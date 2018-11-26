Западная коалиция нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 26 ноя – РИА Новости. Авиаудары международной коалиции во главе с США по деревне Абу-Хасан в провинции Дейр-эз-Зор привели детей и женщин, передает гостелевидение Сирии.
"Авиация международной коалиции устроила новое преступление, в результате ее авиаударов есть погибшие и раненые, большинство из них женщины и дети, среди жителей деревни Абу-Хасан рядом с городом Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор", — передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.
Отмечается, что тела погибших все еще находятся под обломками домов.
Удары коалиции по Сирии
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*. Коалиция действует в Сирии без согласия официальных властей.
*Запрещённая в России террористическая организация
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