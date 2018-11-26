В Алеппо повторно госпитализировали 15 жителей, пострадавших при обстреле

ДАМАСК, 26 ноя — РИА Новости. Повторная госпитализация потребовалась 15 жителям сирийского города Алеппо, пострадавшим при обстреле города боевиками, сообщил журналистам дежурный врач больницы Алеппо Мунаф Шербаджи.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения. На вечер воскресенья восемь из 73 пострадавших оставались под наблюдением врачей, в том числе двое в тяжелом состоянии, после атаки боевиков.

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"Пятнадцать человек, выписанные накануне, были повторно доставлены в госпиталь с теми же самыми симптомами отравления. Сейчас они проходят лечение в стационаре. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести", — отметил Шербаджи.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Чтобы улучшить их самочувствие, мы подключаем им капельницы и кислородные маски, это помогает очистить дыхательные пути от токсинов и поднять уровень кислорода в крови", — добавил врач.

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