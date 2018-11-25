Сирийские военные остановили направляющуюся в Латакию разведгруппу боевиков

Одна из улиц в Латакии. Архивное фото

Одна из улиц в Латакии. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военные САР пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков в населенный пункт Абу-Али сирийской провинции Латакия, сообщил в воскресенье на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков в направлении населенного пункта Абу-Али провинции Латакия. Своевременными действиями вооруженных сил САР попытка пресечена", — сказал он.

Соломатин также добавил, что Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от участия в вооруженных провокациях и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

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