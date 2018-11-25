ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. МИД Сирии призвал Совет безопасности ООН принять меры в отношении боевиков, обстрелявших в субботу жилые районы города Алеппо снарядами с хлором, и государств, помогающих боевикам в доставке отравляющих веществ для организации инсценировок атак химоружием, говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра и улицу Нил снарядами, содержащими хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений. По последним данным, госпитализированы 107 человек.

Согласно заявлению, МИД направил письма по поводу атак генсеку ООН, председателю Совбеза ООН и главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Эта террористическая атака стала результатом того, что некоторые страны облегчают доставку химических веществ террористическим группировкам с целью использования их против сирийского народа, чтобы затем обвинить в этом сирийские власти. Это осуществляется путем инсценировок и постановок, сценарии к которым заранее готовятся в темных комнатах разведок ряда стран — покровителей терроризма", — говорится в заявлении МИД.

"Власти Сирии призывают Совбез ООН немедленно и жестко осудить это террористическое преступление, взять на себя ответственность в обеспечении безопасности и мира путем принятия срочных, сдерживающих и карательных мер в отношении стран и организаций, поддерживающих и финансирующих терроризм", — заявило министерство.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами. Ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

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