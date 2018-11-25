В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.

Среди них есть женщины и дети. В основном их состояние оценивается как легкой и средней тяжести. Пострадавшие испытывают удушье и другие типичные для отравлений симптомы.

Нескольких пациентов пришлось доставить в отделение интенсивной терапии.

Атака в Аллепо

Накануне террористические группировки, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли северо-западные кварталы Алеппо. Огонь вели из 120 миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной боеприпасами, предположительно содержащими хлор.

В пострадавшие от обстрелов жилые районы города прибыли российские военные химики со спецоборудованием и уже приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу обстановки.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков напомнил, что российская сторона обращала внимание на попытки "Белых касок" организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения в этом правительственных войск.

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