США пригрозили санкциями всем, кто помогает поставкам нефти в Сирию

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США предупреждают о значительном риске санкций против всех, кто помогает поставкам нефти в Сирию, говорится в сообщении, которое выпустили во вторник министерство финансов, госдепартамент и береговая охрана США.

"Данный документ предупреждает лица по всему миру о значительном риске санкций США для всех сторон, участвующих в поставках нефти в Сирию", — говорится в сообщении. США обещают вносить в список санкций компании грузовых перевозок, финансовые, страховщиков, владельцев судов, менеджеров и операторов.

"Правительство США будет агрессивно преследовать с целью внесения в список санкций любое лицо, которое будет поддерживать режим (сирийские власти — ред.), к примеру, помогая экспорту или импорту правительства Сирии, включая государственные компании", — уточняется в сообщении.

Власти США заявили, что у них есть ряд методик, которые помогают скрывать факт поставок нефти и нефтепродуктов в Сирию в обход американских санкций. В частности речь идет о фальсификации судовой документации, перегрузке нефти в море с одного судна на другое, отключении системы глобального позиционирования AIS. Участникам рынка советуют укрепить меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, отслеживать манипуляции с AIS, проверять документацию и быть осторожными в международных транзакциях.

Военно-политический кризис в Сирии продолжается с 2011 года. В феврале 2018 года Россия подписала с Сирией дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что она включает в себя поэтапную реализацию проектов в области геологоразведки, добычи нефти и газа, а также восстановление нефтегазовой инфраструктуры.

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