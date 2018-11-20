США пригрозили санкциями всем, кто помогает поставкам нефти в Сирию

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США предупреждают о значительном риске санкций против всех, кто помогает поставкам нефти в Сирию, говорится в сообщении, которое выпустили во вторник министерство финансов, госдепартамент и береговая охрана США.
"Правительство США будет агрессивно преследовать с целью внесения в список санкций любое лицо, которое будет поддерживать режим (сирийские власти — ред.), к примеру, помогая экспорту или импорту правительства Сирии, включая государственные компании", — уточняется в сообщении.
Военно-политический кризис в Сирии продолжается с 2011 года. В феврале 2018 года Россия подписала с Сирией дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что она включает в себя поэтапную реализацию проектов в области геологоразведки, добычи нефти и газа, а также восстановление нефтегазовой инфраструктуры.
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