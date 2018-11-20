Вузы запустили новогоднюю акцию для детей соотечественников в Сирии

ДАМАСК, 20 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Студенчества государственных университетов России запустили акцию "Дарю Новый год" для детей русскоговорящей диаспоры в Сирии, рассказала РИА Новости проректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Надежда Акчурина.

Студенты СКФУ выступили с предложением к российским вузам собрать средства на новогодние подарки для детей наших соотечественников в Сирии и купить на них подарки. При помощи Минобороны РФ и представительства Россотрудничества в Ливане они будут доставлены в Сирию и направлены нашим соотечественникам в провинциях страны.

"Приятно осознавать, что я хоть немного причастна к этой волшебной новогодней инициативе российского студенчества и представительства Россотрудничества в Ливане, которая нашла отклик и в органах государственной власти, и у представителей институтов гражданского общества, и среди простых граждан двух дружественных стран – Сирии и России. И пусть эта акция станет первой в череде конструктивных инициатив самой активной части населения любой страны – студенчества, а самое главное, принесет радость и ощущение праздника самым юным российским жителям Сирии", — сказала Акчурина.

По словам проректора, инициатива о проведении мероприятий для детей российских соотечественников в Сирии поступило изначально от студентов.

"Рады тому, что представительству Россотрудничества в Ливане удалось консолидировать усилия российского студенчества, государственных органов двух стран, соотечественников, проживающих в разных городах Сирии, для реализации такой красивой предновогодней акции", — в свою очередь рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.