Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре

ООН, 20 ноя — РИА Новости. Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.

"Однако позвольте мне четко заявить, что наша цель состоит и остается в том, чтобы Организация Объединенных Наций направила приглашения не позднее середины декабря и созвала первое заседание Конституционного комитета до 31 декабря, даты, обозначенной в очень конструктивной Стамбульской декларации", — сказал де Мистура, выступая на заседании Совбеза ООН.

Де Мистура покинет пост спецпосланника по Сирии, предположительно, до конца ноября, однако последнее время СМИ сообщают, что он может остаться до конца года. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что не знает ничего о времени работы де Мистуры и вступления в должность его преемника Гейра Педерсена, "главное, чтобы между их работой не возникло промежутка".