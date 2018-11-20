Пентагон заявил о важности диалога с российскими военными в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости о важности диалога между российскими и американскими военными в Сирии.

"Чем больше мы общаемся, тем лучше … мы разговариваем с русскими в этом районе (Сирии – ред.)… Чем больше мы говорим, тем легче нам избежать неправильных оценок, и тем лучше", — заявил Пахон.

По словам Пахона, созданный канал по предупреждению конфликтов с Россией "работает хорошо", однако он отметил, что американским военным запрещено сотрудничать с Россией.

"У генерала Данфорда (председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США – ред.) происходили переговоры с (российским – ред.) коллегой на военном уровне. У нас не случалось никаких серьезных инцидентов между самолетами коалиции и российскими самолетами, действующими в этом районе. Итак, очевидно, что нам удалось провести наши операции без конфликтов, и так все и продолжается", — добавил Пахон.

Ранее в госдепартаменте заявили, что США и Россия могут преодолевать разногласия по Сирии на политическом уровне. В ведомстве также напомнили о российско-турецком соглашении по прекращению огня в Идлибе и поддержку Москвой политического урегулирования в САР.

"Тот факт, что они (Россия — ред.) это публично заявляют, свидетельствует, что они добиваются некоторого уровня сотрудничества с другими странами международного сообщества", — сказали в госдепе.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска. В Минобороны России заявляли, что действующий канал связи между российским Генштабом и комитетом начальников штабов Вооруженных сил США позволяет "предотвращать инциденты между нашими вооруженными силами и находить взаимоприемлемые решения" с учетом интересов обоих государств.

*Террористическая организация, запрещенная в России.