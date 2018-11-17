В Алеппо и Латакии 18 сирийских военных погибли во время обстрелов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Восемнадцать сирийских военных погибли, двое ранены во время обстрелов провинций Алеппо и Латакия со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он добавил, что, несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. По словам Савченко, в течение суток боевики неоднократно обстреливали пригороды Алеппо и Хамы.

"В результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо ранен один военнослужащий ВС САР. При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР", — сказал он.

Савченко также рассказал, что на пункте пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов. Также благотворительная акция, в ходе которой выдана одна тонна хлеба, проведена в районе Карим Хун южнее города Алеппо.

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