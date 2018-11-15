В Сирии 17 человек погибли в результате авиаударов коалиции

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Авиаудары коалиции во главе с США по деревне Бу-Бадран в сирийской провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели 17 мирных жителей в четверг, передает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Семнадцать мирных жителей погибли в результате авиаударов авиации международной коалиции по деревне Бу-Бадран на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которых становятся в том числе мирные жители. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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