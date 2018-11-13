Российские военные доставили гумпомощь для беженцев в Хомсе

ДАМАСК, 13 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь для беженцев, которые находятся в Хомсе, сообщил журналистам представитель Центра Аскольд Волошин.

"В центре для беженцев проживает 110 человек — всего 33 семьи. Сейчас основная проблема для них — это нехватка теплых вещей и топлива, потому что наступает зимний сезон. Мы привозим им гуманитарную помощь — последний раз передали 100 продуктовых пайков и 50 одеял", — сказал Волошин.

Центр для беженцев в Хомсе находится в районе Кусур, где во время войны шли ожесточенные бои. Единственное здание, которое не пострадало, — это школа, где сейчас размещены беженцы из Ракки и Идлиба.

По данным российских военнослужащих, центр был создан недавно, людей привезли в Хомс из уже опустевших лагерей.