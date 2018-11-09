ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Директор Управления Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур в ходе дискуссии в институте Ближнего Востока в Вашингтоне призвал начать обсуждать тему послевоенного восстановления Сирии и Йемена, его поддержал вице-президент Всемирного банка Ферид Бельхадж.

"Несмотря на то, что мы говорим о пока незаконченных конфликтах, необходимо задуматься о том, как восстанавливать страны после конфликта", — сказал он.

Его поддержал и вице-президент Всемирного банка Ферид Бельхадж, который отметил, что все попытки привлечения вложений в эти страны, особенно в области высокотехнологического сектора, пока наталкиваются на неуверенность инвесторов, что эти вложения когда-либо могут окупиться.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительством Йемена продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

*Запрещённая в России террористическая организация

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