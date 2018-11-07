США ведут с Россией и Турцией консультации по проблеме террористов в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. США осведомлены об угрозе возвращения боевиков из Сирии в страны их происхождения и ведут по этому вопросу консультации с РФ и Турцией, заявил журналистам в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В ходе телефонного брифинга для журналистов в Брюсселе дипломат утвердительно ответил на вопрос, знают ли США об угрозе расползания террористических элементов из Сирии, и ведет ли Вашингтон консультации с другими сторонами для решения этой проблемы.

"Фокус сделан на победе над последними элементами ИГ* в районе Евфрата, эта борьба ведется сейчас во взаимодействии с "Сирийскими демократическими силами", — заявил он журналистам.

"Хорошо осведомлены о присутствии элементов "Джебхат-ан-Нусры"* и ИГ* в Идлибе, и мы находимся в постоянных консультациях, особенно с правительствами РФ и Турции, как действовать в отношении них. У нас есть озабоченности в отношении этих людей, особенно в том, что касается риска их выезда из Сирии и распространения по всему миру", — добавил он.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин, выступая в Пекине на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, заявил, что через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек, разделяющих экстремистские взгляды, их возвращение на родину или в другие страны расширяет географию распространения ячеек террористической группировки ИГ*.