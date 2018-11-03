В Сирию вернулись более 1400 беженцев за сутки

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 1400 сирийских граждан вернулись на родину с территории иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Кроме того, в места постоянного проживания в САР за сутки вернулись 262 человека.
По данным Центра приема беженцев, круглосуточно работают 10 пунктов пропуска, среди которых на сирийско-ливанской границе — пять, на сирийско-иорданской границе — один, на территории Сирийской Арабской Республики — два, воздушный — один, морской — один.
Как сообщается, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за прошедшие сутки разминировали еще 10 гектаров территории, 9 зданий и 2 километра дорог в провинциях Хомк, Дамаск, Эль-Кунейтра и Деръа. Также специалисты обнаружили и уничтожили 81 взрывоопасный предмет, в том числе 7 самодельных устройств.
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