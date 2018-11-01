Турецкие и американские военные начали патрулировать Манбидж, пишут СМИ

АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Турецкие и американские военнослужащие начали совместное патрулирование в сирийском Манбидже, сообщает в четверг агентство Anadolu.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

В начале октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США затягивают выполнение своих обязательств по дорожной карте, согласно которой они должны были в течение 90 дней очистить Манбидж от YPG.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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